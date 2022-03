Am Freitagmorgen (18.03.) ist es an der Zeppelinschule in Fellbach zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Die Einsatzabteilung der Feuerwehr Fellbach wurde gegen 9.10 Uhr alarmiert.

Laut Feuerwehr war im Untergeschoss der Schule aus bislang unbekannter Ursache ein Handtuchabroller in Brand geraten. Der brennende Kunststoff verursachte eine sehr starke Rauchentwicklung. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Hausmeister der Schule den Brand weitgehend selbst löschen.

Es bestand zu