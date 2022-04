Aufgrund von zwei brennenden Mülltonnen rückte die Freiwillige Feuerwehr Backnang am Donnerstag (07.04.) gegen 11.20 Uhr mit acht Einsatzkräften in die Stresemannstraße aus.

Was war die Brandursache?

"Ursächlich für den Brand war offensichtlich kurz zuvor in der Biotonne entsorgte heiße Asche", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, außer an den Mülltonnen entstand kein Sachschaden.

