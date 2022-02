Die Feuerwehr ist am Montag (21.02.) zu einem Einsatz in die Leintelstraße in Schwaikheim ausgerückt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, kam es zu einer kurzzeitigen Flammenentwicklung in einer Mikrowelle. Eine 14-Jährige habe versucht, sich in der Mikrowelle Fischstäbchen zu erwärmen. Diese hätten dann kurzzeitig Flammen geschlagen. Die 14-Jährige rief daraufhin die Feuerwehr. Einen Sachschaden habe es nicht gegeben, lediglich die Fischstäbchen seien hinüber