Feuerwehreinsatz in Allmersbach im Tal: Heizöl im Lohwiesenbach?

Die örtliche Feuerwehr und Vertreter vom Umweltamt waren am Montagmorgen (07.09.) beim Lohwiesenbach in Allmersbach im Tal unweit des Rathauses in der Backnanger Straße im Einsatz. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen war auf dem Gewässer eine nach Diesel riechende Verunreinigung feststellbar, weshalb eine Ölsperre errichtet wurde. "Es wird derzeit davon ausgegangen, dass in den Bach eine geringe Menge Heizöl oder ähnliches eingeleitet wurde", heißt es im Polizeibericht. Von einer nachhaltigen Gewässerverunreinigung gehen die Beamten derzeit nicht aus. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.