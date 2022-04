Zu einem Vollbrand in einer Gartenhütte ist es am Dienstagabend (12.04.) in Allmersbach im Tal-Heutensbach gekommen. Nach Angaben der Polizei befand sich die Hütte auf einem Grundstück in der Straße Untere Au. In Vollbrand geriet sie gegen 23 Uhr.

{element}

Die örtliche Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz. Die Ursache für den Brand vermutet die Polizei bei einer in unmittelbarer Nähe vorausgegangenen Reißigverbrennung. Der Schaden beläuft sich auf 1.500