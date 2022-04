Angebranntes Essen hat am Sonntagabend (10.04.) für einen Feuerwehreinsatz in einem Altenheim in Waiblingen-Bittenfeld gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 20.45 Uhr wegen eines Brandalarmes mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften in die Gumpenstraße aus. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass auf dem Herd Essen vergessen worden war. Das angebrannte Essen hatte den Alarm ausgelöst. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Bis