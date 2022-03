Auf einem Grundstück in der Triberger Straße in Backnang ist am Dienstagvormittag (22.03.) Grünabfall in Brand geraten. Laut Polizei kämpfte die Feuerwehr Schöntal auf einer Fläche von 40 Quadratmetern mit mehreren Glutnestern.

"Zum Ablöschen der Glutnester musste von der Feuerwehr das Grünzeug ausgebreitet werden, was die Arbeiten erschwerten", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Feuerwehrleute, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, hätten das