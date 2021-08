Feuerwehreinsatz in Berglen-Stöckenhof: Unkrautbrenner setzt Busch in Brand

In der Oberlandstraße in Berglen-Stöckenhof hat es am Donnerstagnachmittag (19.08.) einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen arbeitete ein Anwohner gegen 15.30 Uhr mit einem Unkrautbrenner auf seinem Grundstück. Dabei fing ein Busch Feuer. Der Mann versuchte zunächst, das Feuer selbstständig zu löschen. Das gelang ihm jedoch nicht. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften an und hatte die Lage laut Polizei dann schnell unter Kontrolle.

"Abgesehen von dem Busch entstand kein nennenswerter Sachschaden", heißt es in der Mitteilung.