Am Montag (15.6.) um 20.50 Uhr kam es beim Kochen in der Volkshochschule in der Backnanger Bahnhofstraße zu einem Brandmeldealarm aus bislang unbekannter Ursache. Die Feuerwehr Backnang fuhr mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort, konnte aber wieder abrücken, da es weder zu einem Feuer noch zu einer Rauchentwicklung gekommen war.