Feuerwehreinsatz in Fellbach: Dachwohnung nicht bewohnbar - 80.000 Euro Schaden

Am Sonntagnachmittag (21.08.) ist es gegen 15.15 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Christofstraße in Fellbach zu einem Wohnungsbrand gekommen.

Um 15.13 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Da augenscheinlich Flammen aus dem Dach schlugen, war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften im Einsatz. Vor Ort stellte sich allerdings heraus: „Es war nicht ganz so dramatisch, wie es aussah“, so Kommandant Christian Köder.

Flammen und Rauch steigen aus dem Dachfenster

Es habe sich lediglich um einen Brand in einer Dachgeschosswohnung gehandelt, den die Feuerwehr relativ schnell und auch mit Hilfe einer Drehleiter unter Kontrolle bringen konnte. Rauch und Flammen seien aus einem Dachfenster gestiegen, der Dachstuhl an sich sei nicht betroffen gewesen. Auch hätten sich keine Personen im Gebäude befunden. Niemand wurde verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden in Höhe von circa 80.000 Euro. Die Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bewohnerin der Dachstuhlwohnung kam bei Verwandten unter, da die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Die Brandursache ist bisher noch unklar.