Zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus ist es am Sonntagnachmittag (30.01.) gegen 14.24 Uhr in der Neckarstraße in Fellbach-Oeffingen gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt an einer Schreibtischlampe Auslöser für den Brand war.

{element}

Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Der Schaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand