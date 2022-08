Feuerwehreinsatz in Großerlach: 800 Quadratmeter Waldfläche in Brand

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstag (04.08.) in Großerlach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 12.45 Uhr in einem Waldgebiet zwischen der Erlacher Höhe und einem dortigen Funkturm zu einem Flächenbrand.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der trockene Waldboden auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern in Brand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 34 Personen im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Sachschaden lässt sich laut Polizei bislang nicht beziffern.