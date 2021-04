Am Montag (19.3.) hat es gegen 18.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Kernen-Rommelshausen gegeben.

Aufgrund eines technischen Defektes fing eine Maschine in einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße Feuer und löste den Brandalarm aus. Die Freiwillige Feuerwehr Kernen kam mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, musste aber nicht mehr löschend tätig werden.