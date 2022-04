Die örtliche Feuerwehr wurde am Montagnachmittag (11.04.) gegen 13.30Uhr in Kirchberg an der Murr zu einem Einsatz gerufen.

Holzpalette und Verpackungsmaterial geraten in Brand

Bei Flexarbeiten im Freien war laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen eine Holzpalette und Verpackungsmaterial in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer von den Arbeitern selbst gelöscht werden.

"Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand und Sachschaden entstand