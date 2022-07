Feuerwehreinsatz in Nellmersbach: Ballenpresse und Traktor geraten in Brand

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch (20.07.) gegen 15.30 Uhr in Nellmersbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war während Arbeiten auf einem Feld eine Ballenpresse an einem Traktor in Brand geraten.

Das Feuer weitete sich schnell aus und griff auf den Traktor über, an dem sich die Presse befand. Anschließend entwickelte sich auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern auf dem Feld ein Flächenbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 90.000 Euro.