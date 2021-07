Feuerwehreinsatz in Plüderhausen: Technischer Defekt an Lastenaufzug

Aufgrund eines technischen Defektes an einem Lastenaufzug in einer Firma in der Jakob-Schüle-Straße in Plüderhausen ist es am Dienstag (20.07.) gegen 11.40 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde dadurch der Brandalarm im Gebäude ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen kam mit insgesamt 20 Einsatzkräften, konnte aber schnell Entwarnung geben. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Schaden.