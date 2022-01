Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Dienstag (04.01.) zu einem Brandeinsatz im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in der Schloßstraße in Winnenden ausgerückt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hatte ein Mülleimer gebrannt. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Eine Mitarbeiterin, die zunächst versuchte, den Brand zu löschen, wurde vorsorglich behandelt, erlitt nach aktuellem Kenntnisstand aber keine