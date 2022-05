Feuerwehreinsatz in Rommelshausen: Medizinischer Notfall auf Baustelle

Am Dienstagmittag (24.05.) kam es in Rommelshausen zu einem Feuerwehreinsatz auf einer Baustelle in der Beinsteiner Straße.

Drehleiter im Einsatz

Wie das Polizeipräsidium Aalen auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, musste eine Person aufgrund eines medizinischen Notfalls mit einer Drehleiter von einem Gerüst geholt werden.

Weitere Informationen zum Gesundheitszustand der Person und zum weiteren Einsatzverlauf sind aktuell (Stand: 13.55 Uhr) noch nicht bekannt.