Feuerwehreinsatz in Schorndorf: Betrunkener vergisst Essen auf Herd

Ein stark betrunkener Mann wollte sich in der Nacht auf Ostermontag (10.04.) in Schorndorf ein Essen zubereiten und hat dabei einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Feuerwehr mit vier Fahrzeugen im Einsatz

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatte er gegen 03.30 Uhr sein Nachtmahl auf dem Herd vergessen. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung des Mannes in der Mittleren Uferstraße. Die hinzugerufene Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften angerückt war, lüftete anschließend die verrauchte Wohnung.

Der Bewohner wurde vor Ort ambulant durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgt. Bis auf das angebrannte Essen und den verkohlten Topf entstand kein Sachschaden.