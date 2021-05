Feuerwehreinsatz in Schorndorf-Haubersbronn am Montagmorgen (03.05.) wegen Brand in Fabrik

Polizei und Feuerwehr mussten am Montagmorgen (03.05.) gegen 08.40 Uhr zu einem Einsatz in die Straße Kellerwiesen in Schorndorf-Haubersbronn ausrücken. Laut Angaben der Polizei kam es in einer Fabrikhalle zum Brand einer Filteranlage. Grund für den Brand war ein technischer Defekt. In der Folge kam es kurzfristig zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Freiwilligen Feuerwehren Haubersbronn und Schorndorf waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Die Rauchsäule war auch von der Bundesstraße B29 aus gut sichtbar.