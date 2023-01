Feuerwehreinsatz in Schorndorf: Wasserboiler brennt in Wohnung

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Dienstagmorgen in der Feuerseestraße in Schorndorf. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Patrick Bellon berichtet, hatte ein Boiler in einer Küche Feuer gefangen. Drei Einsatzfahrzeuge rückten deshalb aus.

Die Bewohner konnten den Brand allerdings schon vor Eintreffen der Feuerwehr löschen, berichtet Patrick Bellon. Durch den Brand kam es zu einer Verrauchung in der Wohnung. Die Bewohner seien vor Ort von Rettungskräften behandelt worden. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Größere Schäden seien nicht entstanden.