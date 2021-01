Feuerwehreinsatz in Sulzbach an der Murr: Linoleumboden in Altenheim brennt

Am Donnerstagabend (28.01.) hat es in einem Altenheim in Sulzbach an der Murr gebrannt. Die örtliche Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zum Löscheinsatz in der Murrhardter Straße ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, brannte in einem Aufenthaltsraum der Linoleumboden auf einer Fläche von ca. zwei Quadratmetern.

Mit einem Feuerlöscher und Wasser haben Angestellte den Brand gelöscht. Drei davon wurden durch die giftigen Rauchgase leicht verletzt. Es wird davon ausgegangen, dass ein Bewohner das Feuer verursacht hat. Dieser befindet sich zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Fachklinik. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Waiblingen fortgesetzt.