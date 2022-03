Im Keller eines Wohnhauses im Sophienring in Sulzbach an der Murr kam es am Mittwochmorgen (09.03.) gegen 09.15 Uhr zu einem Brand im Keller.

Was war die Brandursache?

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war ein Bewohner auf das Feuer aufmerksam geworden. Als er nachschaute, schlugen ihm beim Öffnen der Kellertür bereits Flammen entgegen. Daraufhin verständigte er die örtliche Feuerwehr, die mit zehn Einsatzkräften den Brand löschten.

"Der entstandene Sachschaden