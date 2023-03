Feuerwehreinsatz in Sulzbach an der Murr: Ein Mann schwer verletzt

Am frühen Dienstagmorgen (21.03.) musste die Feuerwehr in Sulzbach an der Murr zu einem größeren Einsatz ausrücken. Bei dem Brand wurde ein Mann schwer verletzt.

Noch keine Infos zur Brandursache

Nach ersten Informationen der Polizei stand ein Gebäude in der Schloßgasse im Vollbrand. Feuerwehr und Einsatzkräfte waren vor Ort.

Inzwischen ist klar: Kurz vor 5 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Einfamilienhauses. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr kam mit insgesamt neun Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Gebäude. "Die B14 musste während der Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden", teilte das Polizeipräsidium Aalen mit.

Kripo ermittelt zur Brandursache

Beim Brand wurde ein Mann schwer verletzt. Am Wohnhaus entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe, zudem wurde durch das Löschwasser der unter dem Gebäude liegende Keller, der zu einer Gaststätte gehört und als Veranstaltungsraum genutzt wurde, beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.