Am Donnerstagnachmittag (10.02.) ist es im Greenfield-Technologiepark in Waiblingen in der Maybachstraße 1-7 zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Laut Feuerwehr-Sprecher Nick Bley, handelte es sich hierbei um ein Fehlalarm. Der Auslöser war ein technischer Defekt an einer Brandmeldeanlage. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz. Nachdem die Feuerwehr alles kontrolliert hatte, ist sie wieder abgerückt.