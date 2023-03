Feuerwehreinsatz in Waiblingen: Gasgeruch im Berufsschulzentrum

Am Freitagmorgen (03.03.) ist die Feuerwehr zu einem Einsatz am Berufsschulzentrum in der Steinbeisstraße in Waiblingen ausgerückt.

Feuerwehr rückt mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war gegen 08.20 Uhr in einem Gebäude Gasgeruch wahrgenommen worden. Die örtliche Feuerwehr rückte daraufhin mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften sowie einem Mitarbeiter der Stadtwerke an und überprüften das Gebäude.

"Hierbei konnte kein Gasausstritt oder sonstige Gefahrenlagen festgestellt werden", heißt es in einer Mitteilung vom Nachmittag. Der Schulbetrieb im Gebäudeteil, in dem sich laut Polizei rund 250 Personen aufhielten, konnten im Nachgang fortgesetzt werden.