Am Dienstagmittag (14.12.) ist es in Waiblingen-Hohenacker in der Straße Im Raiger zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Kellerbrand handeln. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr sind noch vor Ort.

Weitere Informationen folgen.

