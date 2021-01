Feuerwehreinsatz in Waiblingen-Neustadt: Unbekannter setzt Altpapiercontainer in Brand

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend (28.01.) hinter der Feuerwache im Schärisweg in Waiblingen-Neustadt einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der brennende Container gegen 19.50 Uhr bemerkt.

Acht Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt löschten das Feuer. Es entstand kein Schaden. Der Polizeiposten Hohenacker nimmt unter der Telefonnummer 07151 82149 Hinweise von Zeugen entgegen.