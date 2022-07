Feuerwehreinsatz in Weiler zum Stein: Strohballen und 3000 Quadratmeter Fläche in Brand

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochabend (27.07.) in Weiler zum Stein gekommen. Nach Angaben der Polizei, die selbst aber nicht vor Ort war, war zunächst ein Strohballen* am Feldweg in der Schafäckerstraße in Brand geraten. Laut des Leutenbacher Feuerwehrkommandanten Jochen Weller hatte ein Landwirt Strohballen gepresst. Der Brand sei vermutlich von der Presse ausgegangen. Im weiteren Verlauf des Geschehens standen fünf Rundballen und eine Fläche von etwa 3000 Quadratmetern in Brand. Die Feuerwehr war laut Weller mit allen drei Abteilungen vor Ort, das Feuer sei aber relativ schnell unter Kontrolle gewesen. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

*Wir haben in einer vorherigen Version des Artikels fälschlicherweise Heuballen geschrieben. Es handelt sich aber um Strohballen.