Feuerwehreinsatz in Weinstadt-Endersbach: Brandmeldeanlage ausgelöst

Zu einem Feuerwehr-Einsatz ist es am Mittwochabend (19.10.) in Weinstadt-Endersbach gekommen. Wie Tim Maier, Pressesprecher der Feuerwehr Weinstadt, auf Nachfrage mitteilte, wurde in der Kalkofenstraße gegen 17.31 Uhr eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte zu einem dortigen Fachmarktzentrum aus, in dem sich auch ein Spielwarenladen befindet.

Vor Ort erkundeten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle. Dabei stellten sie fest, dass der Grund für das Auslösen der Brandmeldeanlage eine Staubentwicklung war, die bei Bauarbeiten entstanden war. Es drohte keine Gefahr für Personen.

Die Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle nach Rückstellen der Brandmeldeanlage zügig wieder verlassen. Insgesamt waren fünf Einsatzfahrzeuge und 31 Einsatzkräfte von der Feuerwehr Weinstadt vor Ort.