Feuerwehreinsatz in Weinstadt wegen Rauchentwicklung in Firma

Zu einem Einsatz in die Daimlerstraße in Weinstadt-Beutelsbach rückte die Feuerwehr am Dienstagmittag (01.06.) aus. Nach Angaben der Polizei war es gegen 12 Uhr in einer Firma zu einer Rauchentwicklung in einer Fabrikhalle gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt an einer Abgasanlage zu der Rauchentwicklung führte.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt war mit insgesamt 37 Einsatzkräften vor Ort und stellte schnell fest, dass es keinen Brand gab. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt. Auch zu einem Sachschaden kam es nicht.