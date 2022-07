In der Nacht zum Samstag (30.07.) ist in Weissach im Tal eine Gartenhütte vollständig niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war die Hütte am Ortsausgang von Cottenweiler gegen 02.35 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Weissach im Tal war laut Bericht mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz. Es wurde niemand verletzt.