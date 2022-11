Zu einem Geräteschuppen-Brand ist es am Sonntag (06.11.) in der Danziger Straße in Welzheim gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 15.50 Uhr aus. Das Feuer griff auf eine Garage eines Wohnhauses über. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Sie war mit neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz. Nach aktuellem Kenntnis-Stand der Polizei wurde ein Bewohner des Hauses beim Versuch, den Brand zu löschen, verletzt.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar

Nach Angaben des Feuerwehrkommandanten Jürgen Krauss ist das Wohnhaus durch Ruß nicht mehr bewohnbar. Eine Einsatzkraft wurde leicht verletzt.

Der Schaden an Schuppen, Garage und der Fassade des Wohnhauses beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache werden beim Polizeirevier Schorndorf geführt.