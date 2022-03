Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Dienstag (22.03.) gegen 12.30 Uhr im Gewann Kelterwiesen in Auenwald gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine Wiesenfläche von rund 30 auf 50 Meter in Brand geraten. Die örtliche Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Es entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand. Da laut Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen ist, wird um Hinweise gebeten. Zeugen wenden sich an die Polizei in Weissach unter der Telefonnummer 07191 -