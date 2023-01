Feuerwehreinsatz in Plüderhausen: Brand in Firmenhalle am Dienstag (31.01.)

In Plüderhausen kommt es am Dienstagmorgen (31.01.) zu einem großen Feuerwehreinsatz. Grund ist ein Brand in einer Firmenhalle in der Boschstraße. Was wir bislang wissen.

Feuerwehreinsatz in Plüderhausen: Maschine fängt Feuer

Laut einem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen wurden Polizei und Feuerwehr gegen 7.44 Uhr zu einem Einsatz in der Boschstraße gerufen. Es brennt eine Maschine in einer Firmenhalle. Auch ein Krankenwagen ist vor Ort.

Grund für das ausgebrochene Feuer ist wohl ein technischer Defekt. Nach ersten Informationen scheint das Feuer aber bereits unter Kontrolle. "Wir gehen aktuell davon aus, dass es sich um keinen größeren Einsatz handelt", heißt es aus Aalen. Eine Polizeistreife ist bereits wieder vom Einsatzort abgerückt.