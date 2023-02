Flammen schlagen aus Fenster in Kleinheppach: Feuerwehr rückt zu Brand aus

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag (06.02.) zu einem Brand in der Brunnenstraße in Kleinheppach ausgerückt. Wie Bilder unseres Fotografen zeigen, ist dort in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen, Flammen schlagen aus einem Fenster.

Polizei: Einsatz der Feuerwehr läuft noch

Das Feuer sei im Zimmer eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage mitteilte. Der Brand war gegen 16.30 Uhr gemeldet worden. Der Einsatz der Feuerwehr läuft (Stand 16.56 Uhr) noch. Auch die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen ist vor Ort. Eine Drehleiter ist im Einsatz.

