Ford Mustang brennt lichterloh auf Parkplatz in Winnenden

Ein Ford Mustang ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (11.05.) auf einem Parkplatz in Winnenden komplett ausgebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war die Feuerwehr kurz nach Mitternacht über das brennende Fahrzeug informiert worden. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden rückte daraufhin mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen zu dem Parkplatz in der Albertviller Straße aus und löschte das Feuer zügig. Das vollständige Ausbrennen des Fahrzeugs konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07195 6940 zu melden.