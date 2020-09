Frau stürzt in Schorndorf mit Krankenfahrstuhl Hang hinab: Schwer verletzt

Eine Frau ist am Dienstagnachmittag (15.09.) mit ihrem Krankenfahrstuhl einen Hang hinabgestürzt. Dabei zog sich die Dame schwere Verletzungen zu. Wie das Polizeipräsidium Aalen am Mittwochmorgen mitteilte, war die Frau gegen 17.30 Uhr in der Verlängerung der Schlachthausstraße unterwegs, als sie beim Wenden einen stark bewachsenen Hang hinabstürzte.

Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften zur Bergung der Frau vor Ort. Die Dame wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

"Da sich zudem der Verdacht ergab, dass die Frau alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen", heißt es weiter im Polizeibericht.