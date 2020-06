Gartenhütte in Fellbacher Kleingartenanlage in Brand geraten

Am Donnerstagabend ist eine Gartenhütte in einer Fellbacher Kleingartenanlage in Brand geraten. Laut Polizei wurde das Feuer gegen 19.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr musste zum Einsatz ausrücken. Gegen 20.15 Uhr war das Feuer gelöscht.

Wie die Polizei unserer Zeitung berichtet, hat der Besitzer der Hütte den Brand offensichtlich selbst verursacht, indem er den Ofen nicht sachgemäß bediente. Es handelt sich also um einen Fall fahrlässiger Brandstiftung. Den an der Hütte entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Es wurde niemand verletzt.