Gartenhütte in Kernen abgebrannt: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

In Kernen ist am Montag (13.03.) eine Gartenhütte komplett niedergebrannt. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Den Angaben nach stand die Hütte im Gewann Reutäcker im Bereich der Kelterstraße.

Brandursache noch unbekannt

Die Feuerwehr wurde gegen 8 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten die Hütte jedoch nicht mehr retten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei in Kernen ermittelt.

Polizei bittet um Hinweise

Der Mitteilung zufolge kann ein "Brandstiftungsdelikt" momentan nicht ausgeschlossen werden. "Am Sonntagnachmittag hätten sich mehrere Personen auf dem Gartengrundstück aufgehalten und gefeiert", heißt es weiter. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Kernen unter 07151/41798 entgegen.