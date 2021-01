Am Samstagabend (09.01.) ist in Plüderhausen im Uferweg eine Gartenhütte abgebrannt. Nach ersten Angaben der Polizei stand die Hütte in Vollbrand. Über die Höhe des Sachschadens liegen aktuell noch keine Informationen vor. Verletzt wurde bei dem Feuer offenbar niemand.

Weitere Informationen folgen