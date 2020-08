Gartenschuppen-Brand zwischen Schornbach und Schorndorf: ein Todesopfer

Am Samstagmorgen (1.8.) gegen 8.20 Uhr wurde die Feuerwehren Schorndof und Schornbach zu einem Brand auf einem Gartengrundstück gerufen. Ein Gartenschuppen stand in Flammen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Schorndorf bestätigte, wurde in der Nähe der Hütte auch eine leblose Person aufgefunden. Der ebenfalls alamierte Rettungsdienst kümmerte sich um die Person, eine Rettung war aber nicht mehr möglich. Die Identität der Person ist nach Aussage eines Polizeisprechers noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Durch die Hanglage des Gartengrundstückes gestalteten sich die Löscharbeiten nach Auskunft der Feuerwehr als relativ schwierig. Vor Ort waren acht Fahrzeuge der Feuerwehren Schorndorf und Schornbach mit insgesamt 30 Einsatzkräften. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen. Ersten Angaben zufolge wurde zuvor eine Verpuffung gemeldet.

Weitere Informationen folgen