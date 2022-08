Gasgeruch in der Marbacher Straße in Winnenden: Feuerwehr rückt aus (24.08.)

Am Mittwochabend (24. August) ist die Feuerwehr Winnenden gegen 21 Uhr in die Marbacher Straße ausgerückt. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Aalen gegenüber unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilte, sei dort Gasgeruch gemeldet worden.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Um 21.40 Uhr hat Florian Claß, Pressesprecher der Feuerwehr Winnenden, Entwarnung gegeben. "Der Einsatz ist beendet", meldet er. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nach einer ausgiebigen Kontrolle keinen Gasgeruch wahrnehmen.