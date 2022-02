Die Feuerwehr ist am Montagabend, 7.2., gegen 22.30 Uhr in Schorndorf ausgerückt, weil aus einer Wohnung Gasgeruch gemeldet worden war. Mit mehreren Einsatzwagen fuhr die Feuerwehr in die Wilhelm-Maybach-Straße in Schorndorf. Vor Ort war aber, wie die Polizei mitteilt, kein Gasgeruch feststellbar.