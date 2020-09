Über Augen- und Hautreizungen haben am Freitagabend (25. September 2020) mehrere Gäste einer Gaststätte in Winnenden-Schelmenholz geklagt. Die Feuerwehr Winnenden wurde gegen 18.30 Uhr alarmiert und rückte mit zwei Abteilungen (Stadtmitte und Zipfelbach) sowie insgesamt drei Fahrzeugen zu dem Lokal in der Forststraße aus.

Mit Atemschutzgeräten ins Gebäude

Mit vor Ort waren nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr auch ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizei.