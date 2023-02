Gefahrenbremsung in Fellbach: Frau prallt in Bus gegen Scheibe und verletzt sich

Eine 48-jährige Mitfahrerin eines Linienbusses ist am Montag (27.02.) in Fellbach leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Fahrer der Buslinie 60 von Oeffingen nach Fellbach. In der Bahnhofstraße musste der Busfahrer vor einem Zebrastreifen auf Höhe der Pauluskirche verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein Autofahrer hatte dort eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen.

48-Jährige prallt gegen Glasscheibe im Bus

Im Zuge der Gefahrenbremsung stieß die 48-jährige Mitfahrerin des Linienbusses gegen eine Glasscheibe. Ein weiterer noch unbekannter Fahrgast ist laut Polizei bei der Gefahrenbremsung im Gang des Linienbusses gestürzt.

Der Vorfall wurde nachträglich bei der Polizei Fellbach angezeigt. Zur Klärung der näheren Unfallumstände sollen sich Unfallzeugen melden - insbesondere auch der Fahrer des vorausfahrenden blauen Kleinwagens. Auch mögliche weitere durch den Unfall verletzte Mitfahrer des Linienbusses werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.