Geschmolzene Kaffeemaschine löst Brandalarm in Backnang aus

Mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ist die Freiwillige Feuerwehr Backnang am Sonntagabend (13.12.) gegen 23.10 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in einem Seniorenheim in der Eugen-Adolff-Straße ausgerückt.

Vor Ort stellte sich laut einem Bericht der Polizei heraus, dass der Brandalarm durch einen Rauchmelder ausgelöst worden war. Ein 70-Jähriger hatte eine Kaffeemaschine auf eine Herdplatte gestellt und diese versehentlich eingeschaltet, wodurch das Gehäuse der Kaffeemaschine anfing zu schmelzen. Durch die starke Rauchentwicklung löste der Melder aus. Der 70-Jährige wurde vorsorglich untersucht, blieb aber offenbar unverletzt.