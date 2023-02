Giftköder in Welzheim? Polizei findet präparierte Wurststücke

Die Polizei hat am Montagabend (27.02.) und Dienstagmorgen (28.02.) in der Tilsiter Straße in Welzheim mehrere „vermeintliche“ Giftköder gefunden. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte ein Polizeisprecher mit, dass die Köder zwar nicht chemisch überprüft wurden, dem äußeren Anschein nach aber auf Giftköder hindeuten.

Tierbesitzer sollten vorsichtig sein

Die präparierten Wurststücke waren dort in der Nähe einer Hundetoilette im Bereich dortiger Parkbuchten ausgelegt. Die Polizei stellte die Köder zwischenzeitlich sicher. Bisherigen Informationen der Polizei zufolge kam kein Tier zu Schaden. Im näheren Umfeld konnten bisweilen auch keine weiteren Giftköder vorgefunden werden.

Tierbesitzer sollten trotzdem entsprechend vorsichtig sein. Der Fachdienst Gewerbe und Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.