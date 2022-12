Glätteunfall bei Leutenbach: Zwei Verletzte und 50.000 Euro Schaden

Zwei Leichtverletzte und 50.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Glätteunfalls, der sich am Freitagmorgen (16.12.) bei Leutenbach ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Autos müssen abgeschleppt werden

Den Angaben zufolge fuhr eine 22-Jährige kurz nach 6.30 Uhr in einem VW auf der L1127 aus Richtung Winnenden kommend in Richtung Kreisverkehr Weiler zum Stein. In einer leichten Linkskurve kam das Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Der VW geriet laut Polizei auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW eines 55-Jährigen zusammen.

Sowohl die Frau als auch der Mann wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden.