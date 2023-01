Groß angelegte Fahndung in Welzheim: Polizei nimmt mutmaßliche Autodiebin fest

Die Polizei hat am Donnerstag (19.01.) eine 40-Jährige festgenommen. Sie soll zuvor in Welzheim ein Auto gestohlen haben.

Audi gestohlen: Welzheimer ruft die Polizei

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau nach einer groß angelegten Fahndung mit vielen Polizeistreifen in Gaildorf festgenommen. Sie saß in einem Audi SQ5, den ein 35-Jähriger gegen 3.30 Uhr in Welzheim als gestohlen gemeldet hatte. Das Auto war laut Polizei an seine Wohnanschrift entwendet worden.

Gegen die polnische Staatsangehörige wurde am Freitag (20.01.) ein Haftbefehl erlassen. Sie befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.